Colori e sapori del Salento: Quotidiano premia i vincitori

Due mesi di contest. Trecentocinquanta foto ricevute. Undicimila utenti unici. Sessantacinquemila pagine visitate. E ieri, con la premiazione, la chiusura ufficiale del contest fotografico a premi Colori e Sapori del Salento organizzato per l'estate 2018 da Nuovo Quotidiano di Puglia. Il giornale pugliese ancora una volta, ha voluto investire su un'attività di forte coinvolgimento dei lettori. Dato il successo, si replica a Natale con il nuovo concorso fotografico La magia del Natale. Intanto ieri pomeriggio, a Lecce, nella sala della sede di Piemme, concessionaria di pubblicità di Quotidiano, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso estivo, alla presenza del direttore di Quotidiano, Claudio Scamardella, e di Giovanna De Filippis della Piemme. Il primo premio, consegnato direttamente dalle mani di Piero Dalloni della Concessionaria Five Motors che ha offerto un Drone Parrot Bebop 2, del valore indicativo di 600 euro, è andato ad Alfonso Zuccalà, funzionario del centro per l'impiego del capoluogo salentino. Di Calimera, nel leccese, è un appassionato di fotografia, sopratutto di paesaggi e in particolare di Roca Vecchia e della sua grotta della Poesia. Proprio lo scatto raffigurante la nota cavità in territorio di Melendugno, conosciuta come una delle più belle piscine naturali al mondo, gli ha fatto guadagnare il podio, grazie ai 1.365 like ottenuti tramite la piattaforma Facebook. La Poesia. L'incanto di Roca il titolo.L'intento di Nuovo Quotidiano di Puglia era proprio di raccogliere in un'unica galleria di immagini inedite, la storia della calda stagione 2018. Così è stato in due mesi di concorso, suddiviso in due fasi. La prima dal 21 giugno al 25 luglio, di raccolta delle foto, pubblicate sul sito web www.quotidianodipuglia.it, in cui non era possibile votare gli scatti pervenuti ma solo guardarli; la seconda, dal 26 luglio al 23 agosto, di votazione degli stessi, tramite il mi piace visibile e cliccabile sotto ogni scatto. All'interno del tema proposto, il soggetto della fotografia poteva essere libero. In 112 hanno candidato proprie foto: 346 quelle approvate. Nella galleria, predomina il mare e più in generale la bellezza del paesaggio salentino ma non manca il gusto. Con 819 voti, il secondo premio lo ha portato a casa Sabina Lenoci con Colori e sapori del Salento a tavola, un semplicissimo ma efficace ritratto di un piatto di pasta con frutti di mare. Per lei un buono spesa del valore totale di 350 euro, offerto da Farmacia Migali di Lecce, ieri rappresentata da Lucy Santoro. Terzo posto invece, con 809 voti, per Uliveti secolari salentini di Gaetano Mazza, anche in questo caso dedicato ad un tema particolarmente sentito come quello del patrimonio di ulivi a rischio: protagonista è un albero decisamente longevo dalla bellezza stratificata nel tronco di chiara storia secolare. Per lui un buono spesa da 200 euro, utilizzabile presso tutti i Supermercati Di Meglio e Sidis del Gruppo Enzo Ferì-Vegè, consegnato direttamente dal patron Enzo Ferì.«Siamo un giornale molto radicato sul territorio. La nostra testata ha ormai una forza che va ben oltre l'edizione cartacea, proprio grazie al web che ci fa arrivare ovunque. Ed il riscontro è chiaro anche attraverso la partecipazione ad un contest come questo», ha detto il direttore Scamardella durante l'incontro di premiazione. Si replica, dunque, a Natale. Il primo dicembre partirà la versione invernale del contest fotografico a premi, con lo stesso meccanismo.Dall'avvio e fino al 15 dicembre gli utenti potranno caricare sulla landing page dedicata uno scatto da loro realizzato, in linea con il tema scelto, Le magie del natale. Dal 16 al 31 dicembre si potranno votare le foto pervenute tramite i like di Facebook.Si è arricchito incredibilmente l'album dei ricordi in cui raccogliamo le scene più belle, della gita in famiglia, della serata al ristorante, del compleanno dei nostri amici, dell'emozione di un paesaggio al tramonto.Lo smartphone, con la complicità del web e dei social in particolare, fa viaggiare le nostre emozioni bloccate in una foto. Questo contest nasce per dare spazio alla creatività quotidiana dei lettori. Con il freddo dell'inverno ci si scalderà di scatti di caldo Natale.