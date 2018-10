Beirut, il nuovo disco si chiama "Gallipoli”: in parte è stato scritto nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A distanza di tre anni dall’ultimo No No No, Zach Condon è pronto a tornare con il progetto Beirut. Il nuovo disco s’intitola Gallipoli e ogni riferimento alla città pugliese è puramente voluto, dato che il brano che ha dato il nome all’album è stato scritto proprio in provincia di Lecce. Le altre tracce invece sono state scritte tra New York e Berlino.La decisione di dedicare il disco a Gallipoli dopo il soggiorno pugliese nel 2017 è stato annunciato dallo stesso Condon dal sito ufficiale della band, descrivendo il processo di registrazione avvenuto insieme al produttore Gabe Wax, che aveva già firmato la produzione del precedente album No no no (2015): nella città ionica avrebbe tratto ispirazione dalla visita al castello e della banda di una processione in cui si portava la statua della santa.Beirut è uno dei progetti più importanti di musica alternative folk dell’ultimo decennio, che fonde indie, world music, sonorità gipsy. Ha pubblicato quattro album in studio, uno dal vivo, e una serie di ep.Durante lo scorso autunno il musicita era stato ospite del Sudestudio di Guagnano con Wax.