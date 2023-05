Alessandro D'Alatri, morto nella notte il regista romanno: aveva 68 anni. Tra i suoi lavori il Commissario Ricciardi e I bastardi di Pizzofalcone

Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore romano, è morto a 68 anni nella notte. Le cause della morte restano sconosciute.

Tra i suoi lavori Il Commissario Ricciardi, Un professore, Mettici la Mano, In un battito. Nei suoi oltre 30 anni di carriera ha diretto anche Commediasexi, La febbre e Casomai.

Alessandro D'Alatri, chi era il regista romano

D'Alatri ha cominciato a recitare, giovanissimo, alla fine degli anni Sessante. Il debutto nel 1969 con "Il ragazzo dagli occhi chiari" di Emilio Marsili; l'anno seguente recita nel film Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica.

Negli anni Ottanta si dedica invece agli spot pubblicitari, girandone più di 100. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1991 con "Americano rosso", per il quale vincerà il David di Donatello e il Ciak d'Oro come miglior film esordio. A Cannes arriva nel 1993 dirigendo Kim Rossi Stuart in Senza pelle. Con Kim Rossi Stuart girerà anche "I giardini dell'Eden", in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Tra i riconoscimenti anche il Leone d'argento al festival della pubblicità di Cannes, per lo spot della posta prioritaria.

D'Alatri ha lavorato spesso anche con Fabio Volo, diretto nel 2002 in "Casomai" con Stefania Rocca e ne "La febbre" nel 2005. Nel 2006 dirige Commediasexi con Sergio Rubini, Paolo Bonolis, Margherita Buy, Stefania Rocca, Elena Santarelli, Rocco Papaleo e Michele Placido.

È partito per un altro viaggio il mio amico regista ,sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura #AlessandroDAlatri. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio. RIP 💐 pic.twitter.com/dicrYggByX — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 3, 2023

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

«È partito per un altro viaggio il mio amico regista ,sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio», twitta Alessandro Gassmann, che ha lavorato con D'Alatri ne "Il professore".