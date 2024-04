Tre lavoratori morti in Salento sui sette caduti in Puglia nei primi due mesi del 2024. Sono numeri drammatici in provincia di Lecce quelli che ruotano attorno alla sicurezza sul posto di lavoro. Oltre alle morti bianche che si sono susseguite nel primo bimestre dell'anno, una tragica catena che non si riesce a spezzare, a leggere gli ultimi dati ufficiali forniti da Inail non mancano le preoccupazioni. Nel Leccese, infatti, le denunce di infortunio sul lavoro nel mese di febbraio sono state 319, ben 51 in più rispetto alle 268 dello stesso periodo del 2023. In aumento anche le denunce di malattia professionale passate dalle 98 del febbraio dell'anno passato alle 150 dello stesso mese in quello in corso. Cifre tanto impietose quanto preoccupanti che dimostrano come molto ancora resti da fare nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli enti

Fsc, Formazione e Sicurezza nelle Costruzioni, guidata dal presidente Roberto Babbo, e Cassa Edile, col nuovo presidente Nicola Delle Donne, sono due enti paritetici del sistema bilaterale dell'edilizia attivi in provincia di Lecce: costituiti e gestiti dalle parti sociali del settore Ance-Confindustria, Confartigianato, Feneal-Uil, Filca-Cisl E Fillea-Cgil (la parte sindacale è rappresentata da Luigi Sideri per la Cassa e da Luca Toma per Fsc), svolgono con impegno quotidiano un ruolo fondamentale. Rappresentano infatti lo strumento di attuazione degli indirizzi forniti dalle parti sociali, attraverso azioni sinergiche e di sistema, tesi alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nei cantieri edili della provincia di Lecce. In particolare, Fsc-Lecce lavora alla costante diffusione della cultura della sicurezza. Da un lato promuovendola negli stessi cantieri la sicurezza nei cantieri edili attraverso il supporto gratuito e diretto fornito alle imprese in termini di corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro; dall'altro garantendo formazione preventiva e periodica ai tecnici e agli operai per insegnare come lavorare in sicurezza: teoria e pratica utili a mantenere alta l'attenzione sui luoghi di lavoro al fine di prevenire la situazione di criticità e l'infortunio del lavoratore.

Nel suo ruolo di organismo paritetico del settore edile della provincia di Lecce, Formazione e Sicurezza nelle Costruzioni nasce dalla fusione per incorporazione del Comitato Tecnico Paritetico nella Scuola Edile della Provincia di Lecce ed è un soggetto di diretta emanazione di Formedil - Ente unico formazione e sicurezza. Una struttura, quest'ultima, iscritta nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del decreto ministeriale 171/ 2022. Nel 2023, Fsc-Lecce ha fornito consulenza in materia di sicurezza a 250 imprese, 273 quelle coinvolte in almeno un corso di formazione per un totale di 990 lavoratori interessati. Imprese e persone che, grazie ai servizi offerti da Fsc, hanno potuto operare in cantiere consapevoli dei rischi cui sono esposti, aumentando la capacità di prevenzione del rischio. Confermato inoltre, dopo il successo dell'anno precedente, il progetto "Bollino Sicurezza Cantieri". Finanziato da Inail, ha come obiettivo quello di rendere i cantieri un posto sicuro attraverso la consulenza erogata dai tecnici dell'ente. Importante anche "Safety App", sempre erogato da Inail, progetto che mette a disposizione di imprese e lavoratori un'applicazione di immediata fruizione contente un piccolo vademecum su come operare in sicurezza nei cantieri. Di recente introduzione è, infine, "Formedil App", strumento che compendia tutta la formazione svolta dal lavoratore nella sua vita professionale nelle scuole edili con la possibilità di visualizzare e stampare il libretto formativo personale.

Il catalogo formativo relativo alla sicurezza nei cantieri è gratuito per le imprese edili iscritte ed in regola con la Cassa Edile della Provincia di Lecce ed è disponibile on-line su www.fsclecce.it.

