In vacanza con cane e gatto? In Puglia ci sono hotel, B&B, campeggi e spiagge. Ecco dove

Estate, tempo di vacanza e di abbandoni. Parliamo di animali, i cosiddetti amici a quattro zampe. Purtroppo sono sempre più alti i numeri degli cani abbandonati nel periodo estivo: il caro amico su cui si può sempre contare infatti diventa un peso e la soluzione più "semplice" è quello di abbandonarlo. Così anche quest'anno è partita la campagna di sensibilizzazione contro gli abbandoni #lamiciziaèunacosaseria,voluta dalla Polizia di Stato. Eppure andare in vacanza con i propri amici animali diventa sempre più semplice. In Puglia sono numerose le strutture e le spiagge che accolgono i cani. Basta solo prenotare per un ospite in più e trascorrere la vacanza in famiglia. Ecco dove.

Scorri le slide per conoscere le strutture