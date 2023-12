Tredicesima: quando arriva, aumenta per chi e di quanto, le differenze tra statali e privati

Quando arriva la tredicesima? La data si avvicina. Dicembre è il mese della tredicesima mensilità per lavoratori dipendenti e pensionati. Arriva in date diverse a seconda della categoria di appartenenza, mentre il calcolo è lo stesso per tutti: bisogna moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero dei mesi lavorati e dividere il risultato per 12. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

