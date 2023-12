Superbonus 110, proroga di due mesi per i condomini: lavori coperti fino al 31 dicembre. Le novità in Manovra

Tra le modifiche alla manovra in Commissione Bilancio spunta un intervento sul Superbonus. Sul tavolo c’è una Sal (Stato avanzamento lavori) “straordinaria” che i condomini potranno presentare il 31 dicembre e per coprire con il bonus del 110% tutte le lavorazioni effettuate nel 2023. A cosa servirebbe? Le regole del Superbonus prevedono che le fatture possano essere presentate allo sconto tramite due Sal intermedie, ciascuna che deve coprire minimo il 30 per cento dei lavori, e poi una Sal a saldo finale. Ma se per esempio, un condominio non ha raggiunto queste percentuali, rischia di perdere la possibilità di scontare le fatture con il 110 per cento pur avendo effettuato alcuni lavori nel 2023. Il rischio è soprattutto per quelli messi a terra negli ultimi due mesi dell’anno.