Meteo, weekend all'insegna del sole che torna a Sud. Nubi e rovesci nel Nord e nel Centro Italia. Le previsioni in Puglia

Sole ovunque salvo piogge che interesseranno in particolare il Nordovest. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, dunque, nel weekend la situazione dovrebbe migliorare. Nonostante cieli grigi ed alcuni rovesci, non ci saranno infatti condizioni di maltempo significative, soprattutto al Sud. Al momento in Puglia si registra un forte vento che cauda forti mareggiate tanto da sospendere i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine. La Capitaneria di porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino in serata che prevede vento da sud a forza 7 e mare mosso.

La Puglia in particolare tra oggi e sabato (28 ottobre),sarà interessata dal passaggio di una nuova perturbazione che apporterà un graduale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi, a tratti forti, ma solo sulla Lucania tirennica e sull'Appennino, e un calo termico. Graduale miglioramento del tempo da domenica con ampi spazi soleggiati e un nuovo rialzo termico. Vediamo ora nello specifico le previsioni meteo di sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Scorri le slide