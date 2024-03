Ciclone della Colomba, in arrivo nubifragi nel weekend. Pasqua e Pasquetta con sole e caldo. Le previsioni meteo

Cielo sereno e temperature elevate grazie all'arrivo della primavera. Secondo 3BMeteo, nel weekend delle palme è in arrivo il Ciclone della Colomba che porterà nuove perturbazioni prevalentemente nella zona del centro-nord. Per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta invece dovrebbero esserci buone notizie.

In Puglia si prospetta un weekend all'insegna della variabilità su Puglia, Molise e Basilicata. Ampi momenti assolati si alterneranno a passaggi nuvolosi più o meno estesi, associati a qualche occasionale piovasco, specie su settori appenninici, Murge e Salento. Il tutto in un contesto termico prettamente primaverile con massime in genere comprese tra 17°C e 20°C. E' invece probabile l'arrivo di una perturbazione atlantica più strutturata tra martedì 26 e mercoledì 27 associata a piogge e rovesci sparsi. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.