Saldi invernali in Puglia, calendario e consigli per i consumatori

Conto alla rovescia per i saldi invernali: in Puglia di parte il 5 gennaio e per 45 giorni (fino al 28 febbraio) sarà caccia all'affare. L'appello delle associazioni di categoria di posticipare i saldi invernali non è stato ascoltato, le vendite di abbigliamento e accessori invernali infatti sono state frenate dal clima mite. Tuttavia si parte con i saldi fine stagione anche se, via sms, sono già arrivati annunci che anticipano le promozioni di alcuni negozi destinate ai "clienti" più fedeli. I ribassi dunque prevedono sconti che vanno dal 30 al 70%.

Ma a cosa bisogna fare attenzione quando si fa shopping durante i saldi? Ecco il vedemecum per non incorrere in truffe e fregature. Come ogni anno per aiutare i consumatori Confcommercio segnala varie iniziative promosse all’interno del territorio nazionale da Federazione Moda Italia come “saldi chiari e sicuri”, “saldi trasparenti” e “saldi tranquilli”.

