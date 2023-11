Quali sono i prodotti più cercati sul web? Ecco la classifica

La Puglia è una delle regioni italiane in cui si registrano tra i più alti tassi di crescita di ricerche di prodotti e promozioni. Lo afferma l’Osservatorio Shopping di DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, secondo cui le ricerche di promozioni effettuate dai consumatori pugliesi nel 2023 sono cresciute del +17% rispetto all'anno precedente. Un risultato notevole, se si considera che a livello nazionale le ricerche di sconti e offerte sono cresciute del +13%, e che evidenzia come l’aumento generale del costo della vita continui ad impattare sul carrello della spesa degli italiani che sono costretti a rivedere le proprie abitudini di consumo per tutelare il potere d’acquisto.