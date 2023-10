Weekend, caldo in rinforzo. Poi addio all'Anticiclone Apollo, svolta a metà ottobre: arriva l'autunno, temperature giù e piogge. Cosa cambia, previsioni

Sarà uno dei weekend più caldi del mese di ottobre, quello appena iniziato con temperature che raggiungeranno anche i 33 gradi, di gran lunga superiore alla media stagionale. Ma dovrebbe davvero essere l'ultimo colpo di coda dell'estate. L'autunno insomma arriverà anche in Puglia. Se fino ad oggi (e anche in questo weekend) l'influsso dell'anticiclone Apollo - che aumenta aumenta ancora la sua potenza - manterrà condizioni generali di bel tempo su tutta l'italia, con temperature miti se non alte, la svolta sembra avvicinarsi.

L'autunno, stando alle previsioni, dovrebbe fare capolino a ridosso della metà del mese. La giornata da cerchiare in "rosso" (o in blu visto che parliamo di abbassamento delle temperature) è quella di venerdì 13.

Ecco cosa dicono le previsioni