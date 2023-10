Meteo, fine dell'anticiclone ma l'Italia divisa in due: previsioni per i prossimi giorni in Puglia, cosa accadrà

Dopo un lungo periodo di temperature estive e una fase anticiclonica che sembrava potesse non finire mai, la settimana in entrata si appresta ora a farci vivere un radicale cambio di scenario, coerentemente con la situazione metereologica che si appresta ad arrivare un po' su tutta l'Europa mediterranea.

Secondo le previsioni meteo Il flusso umido in arrivo dall'Atlantico porterà infatti precipitazioni su Portogallo, Francia sud orientale e Balcani, oltre che sull'Italia, che sarà però divisa termicamente in due, con le regioni del Nord che registreranno temperature sotto la media, e le restanti con valori sopra media, in particolare al Sud e in Puglia.

Ecco le previsioni meteo

Lunedì 16 ottobre

Al Nord: cielo nuvoloso e pioviggini su Nordovest e Lombardia. Temperature in forte diminuzione, con le massime che non supereranno i 20 gradi.

Centro: Nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sul Lazio. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 18 e 24.

Sud: Qualche pioggia su Nord Sardegna, Campania, Molise e Puglia. Più stabile e soleggiato invece altrove. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione ma con clima caldo, massime tra 24 e 28.