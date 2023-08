Puglia, tempo instabile e allerta meteo per temporali e vento. Le previsioni per i prossimi giorni

Gli ultimi giorni di agosto saranno segnati da tempo instabile su gran parte della nostra Penisola, anche sulla Puglia. Il vortice ciclonico che sta interessando la penisola proseguirà ancora almeno fino a metà settimana. Intanto la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali e vento in Puglia fino a mezzanotte. Nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale sono previste precipitazioni «a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati» sulla Puglia centro-meridionale, oltre a «venti da forti a burrasca occidentali» su tutta la regione.