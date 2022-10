Iaia fa il selfie con Meloni, il sorriso di Fitto, le tante cravatte blu: il primo giorno dei 40 parlamentari pugliesi

Come il primo giorno di scuola. Per qualcuno davvero il primo, per altri un "ritorno a casa" e per altri ancora un proseguire in linea con la continuità degli ultimi anni. Il primo giorno in Parlamento per i quaranta eletti in Puglia è bagnato dalla pioggia. Arrivano tutti al mattino, in tanti si concedono una foto fuori da Montecitorio. Il selfie, di fatto, è quasi d'obbligo. Qualcuno (Mara Carfagna e Raffaele Fitto) preferisce scattare direttamente all'interno. E dagli scranni Dario Iaia, alla prima legislatura (per dieci anni sindaco di Sava, nel Tarantino), il selfie lo fa direttamente con Giorgia Meloni. Note particolari del primo giorno: gli ombrelli aperti fino all'ingresso, Rita Dalla Chiesa con un "pioggino" verde, e le tante cravatte blu, tra cui quella di Ubaldo Pagano (Pd), quasi a voler dimostrare che almeno sull'outfit c'è convergenza. I tempi delle cravatte rosse sono finiti, la Sinistra non ripartirà da lì. Nelle schede a seguire le foto dei parlamentari pugliesi.