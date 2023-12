Come sarà il tempo in Puglia a Capodanno? Ecco le previsioni per fine e inizio anno

Non ci sono più molti dubbi sull'evoluzione del tempo che abbraccerà l'ultimo giorno del 2023 e l'inizio del 2024. Le macro aree sono già ben definite, manca solo qualche dettaglio ma possiamo già dire con poche possibilità di errore quali regioni saranno bagnate e quali città trascorreranno il Capodanno sotto la pioggia. Ci riferiamo naturalmente a tutti i festeggiamenti che saranno tenuti nelle piazze all'aperto. Ma in Puglia la pressione è piuttosto stabile per cui l'ultimo dell'anno trascorrerà con il bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 16 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni.

