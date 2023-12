Meteo, da domani tornano gelo e pioggia. Le previsioni per il ponte dell'Immacolata

Dicembre con freddo e tanto vento, anche in Puglia: ecco cosa dicono le previsioni del tempo per il weekend in corso e per il lungo ponte dell'Immacolata l'8 dicembre. Anche se novembre è stato un mese particolarmente caldo, ora un vortice ciclonico punta sull'Italia. E questo significa che porterà nuovo freddo e gelo. Ne conseguirà un progressivo trasferimento di tutta la struttura depressionaria verso sudest con un minimo che nella mattinata di oogi, sabato, si collocherà proprio sull'Italia settentrionale. Questo minimo si muoverà poi verso la Romania e dietro di esso aria molto fredda potrà entrare impetuosa sull'Italia dalla porta della Bora portando un sensibile calo delle temperature.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre la Puglia è sferzata dal vento forte di scirocco. E la Protezione civile regionale ha emanato un'altra allerta meteo per vento, ancora una volta gialla fino a domani 3 dicembre. Si prevedono venti da forti fino a tempesta sui crinali appenninici con annesse mareggiate sulle coste.

Il weekend del 2 e 3 dicembre

Ancora pioggia con quota neve in calo repentino e con il maltempo che si estenderà alle regioni centro meridionali, una notevole ventilazione e un importante calo termico.

Nella giornata di sabato 2 dicembre il tempo al Sud sarà variabile con qualche piovasco su Sardegna e area peninsulare tirrenica. Ampie aperture altrove. Temperature in calo a iniziare dalle regioni settentrionali. Venti forti meridionali ma in rotazione entro sera da NE sul Triestino con forte Bora. Mari molto mossi o agitati.

Domenica piogge al Sud tra Molise,e Basilicata, variabilità e qualche isolato fenomeno in Campania specie interna. Neve in Appennino fino aAppennino fino a 800/1000m o localmente inferiore. Temperature in diminuzione. Venti moderati o forti settentrionali con mari molto mossi o agitati. L'aria fredda che raggiungerà la Penisola nella giornata di domenica creerà anche le condizioni per delle nevicate fino a bassa quota o in pianura per l'inizio della settimana dell'Immacolata.