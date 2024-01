Maturità 2024, le materie della seconda prova: greco al liceo classico e matematica allo scientifico. Tutti gli indirizzi e le date

Sono state scelte le discipline della seconda prova scritta della Maturità 2024. Gli studenti del liceo classico dovranno cimentarsi con il greco, mentre quelli dello scientifico con la matematica. Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing», topografia per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio». Queste alcune delle materie selezionate per la seconda prova, secondo quanto prevede il decreto firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Scuola, riforma del voto in condotta e delle sospensioni in arrivo: ecco cosa cambia per gli studenti