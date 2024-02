Tre spunti dopo Lecce-Inter: giallorossi fragili e "ora solo vittorie". Il videoservizio

Come il temporale che tutti attendevano al Via del Mare (e invece ha piovuto a intermittenza). La capolista Inter, versione ciclone, si abbatte sul Lecce. Finisce 0-4 una partita difficile da leggere. Un Lecce propositivo e coraggioso nel primo tempo va sotto al primo affondo dell'Inter (Lautaro Martinez in rete), ma reagisce bene, costruisce e sfiora anche la rete del pareggio. A fine primo tempo il Lecce c'è. Nella ripresa, invece, diventa una carneficina sportiva. L'Inter raddoppia, triplica, fa il quarto e il Lecce resta inerme.

Tre spunti post Lecce-Inter. Scorri le slides