Le cinque vittorie in casa del Taranto di Capuano. Ecco perché sono fondamentali

Sedici punti, di cui quindici in casa, in tredici partite. Il Taranto di Ezio Capuano si è rimesso in carreggiata ed ora occupa l'unidicesima posizione nel girone C di serie C. Posizione che pone gli jonici a ridosso del decimo posto playoff (l'ultimo utile) e con un margine di tre punti dal sedicesimo posto playout occupato dalla Virtus Francavilla. E proprio domenica prossima, 20 novembre, il calendario mette di fronte le due squadre per un derby pugliese in programma alla "Nuovarredo Arena" della città degli Imperiali alle 17.30. Se il cammino esterno degli jonici ha fruttato finora solo un punto in sei partite (quello di Cerignola) con soltanto tre gol fatti e dodici subiti, il percorso del Taranto di Capuano allo "Iacovone" è da quarto posto: 15 punti, come detto, frutto di 5 vittorie, 2 sconfitte, nessun pareggio, 9 gol fatti, 6 subiti. Tra le mura amiche hanno fatto meglio soltanto le tre di testa che continuano a dominare il raggruppamento meridionale della Terza serie: Catanzaro (18 punti al "Ceravolo" su 35 totali), Pescara (16 punti all'"Adriatico" su 32 totali), Crotone (21 punti allo "Scida" su 31 totali). Ecco nel dettaglio le cinque vittorie interne del Taranto e la loro valenza.