Impero Romano, il trend di TikTok: in viaggio alla scoperta delle civitas più digitali d'Italia. E c'è anche una pugliese: ecco quale

Gli uomini penserebbero quotidianamente all'Impero Romano. Già. E' la domanda che da qualche settimana spopola soprattutto sui social, per rispondere ad un trend nato negli USA secondo il quale gli uomini penserebbero anche più volte al giorno all’impero romano. Un trend arrivato anche in Italia, dove non solo gli utenti dei social, ma anche esperti d’arte, registi di fama mondiale, calciatori e politici si sono prestati al gioco, formulando le interpretazioni più creative.

Così SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, ha analizzato i dati dell’Osservatorio Turismo Cashless 2023, che ha analizzato il trend dei pagamenti digitali nei settori legati al turismo durante l’ultima stagione estiva, SumUp ha infatti selezionato un curioso itinerario, da nord a sud, alla scoperta di 10 province in cui - tra acquedotti, arene, ponti, resti antichi e rievocazioni - pensare all’Impero Romano sarà inevitabile, ma non sarà necessario avere con sé alcun tipo di moneta.

E allora, quali sono i luoghi in cui, fuori da Roma, è possibile indossare la toga e vivere una giornata da antico romano anche senza avere un portafoglio pieno di sesterzi? In Italia le civitas sono 10 e ce n'è anche una pugliese.

