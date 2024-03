Ferragni in «corto circuito», Pirrone: «Distaccata dalla realtà, la separazione con Fedez una conseguenza della crisi social»

Chiara Ferragni è in «corto circuito». Dopo aver passato 20 anni «a produrre la sua persona per essere poi pubblicata social, oggi, che quel mezzo non la riconosce più, fa fatica ad uscirne». Questo il parere di Riccardo Pirrone, presidente dell'Associazione Nazionale Social Media Manager, dopo le parole dell'influencer nell'intervista da Fazio. «Doveva essere la rivelazione di tante domande che ci eravamo tutti fatti, non lo è stato». Ma il problema principale, stando all'esperto di piattaforme social, è un altro.

Non si può neanche eludere il nuovo passo nella strategia di comunicazione. Dopo una chiusura totale dei commenti (senza che nessuno potesse aggiungere il proprio parere), la Ferragni li aveva riaperti poi solo a una ristretta cerchia. E ora un ulteriore step. La possibilità di commentare è aperta a tutti. O meglio, solo coloro che la seguono. Un ritorno, dunque, a una normalità (sempre social parlando).

