Nuovo singolo per Emma Marrone: esce "Amore Cane". E il tour fa tappa al Demodè

Si chiama "Amore Cane", vanta il feat di Lazza è il nuovo singolo di Emma Marrone, che si può ascoltare in radio da oggi, venerdì 1 dicembre. Scritto da Emma, Lazza, Jacopo Ettorre e Simone Privitera, "Amore Cane" è una delle nove tracce che compongono "Souvenir", l'ultimo album di Emma uscito lo scorso 13 ottobre.

Intanto prosegue il tour di Emma nei locali di tutta Italia, il "Souvenir in da club", attraverso il quale Emma presenta in modo esclusivo i brani di Souvenir e che sta per approdare in Puglia, il 17 e 18 dicembre al Demodé di Modugno. Sul palco con Emma, i musicisti Federica Ferracuti (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista).

Quello di Emma è un ritorno alle origini, in un luogo intimo e rock and roll in cui incontrare i propri fan per condividere tutte le emozioni e i colori del suo nuovo album.

In questo tour intimo, Emma trasporta il pubblico nel suo mondo musicale con grandissima energia, dimostrando ancora una volta di essere nata per stare sul palco. Un’ora e mezza di show in cui tira fuori la sua grinta e riporta al centro l’autenticità delle emozioni, donando ai fan tutta sé stessa. In scaletta tutti e 9 i brani del disco “Souvenir”, presentati live per la prima volta, e 4 medley di alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati per l’occasione con un sound da club.