Mascherine in ospedale: a fine mese cade l'obbligo dell'ultima misura covid. La variante "Arturo" colpisce anche l'Italia: sintomi e pericolosità

Mascherine e covid: il 30 aprile scade il termine dell'ultimo obbligo ancora in vigore del pacchetto di misure adottate durante la pandemia in Italia. Intanto amche in Italia è stata individuata la variante Arturo che obbliga, anche gli esperti, ad una riflessione sulle misure da adottare. La nuova Covid, Arcturus, è stata trovata rilevata in 22 Paesi. Lo stesso ceppo del virus ha costretto l'India a ripristinare alcune delle sue leggi sulle mascherine e a eseguire esercitazioni nei suoi ospedali. Ma quali sono i sintomi e quali sono i rischi di questa nuova variante?