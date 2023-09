Sagre, feste, concerti e premi: basta scegliere. Ecco cosa fare stasera in Puglia

Il primo sabato di settembre offre una grande carrellata di eventi per chi decide di trascorrere una serata in Puglia. Nel Salento tornano "Maru" la sagra del peperoncino (Ruffano) e la "Fiera de lu mieru" a Carpignano. Per gli amanti del vintage, la Selva di Fasano (Brindisi) invece propone due giornate di market vintage con buona musica selezionata esclusivamente su vinile, espositori di vinili, abbigliamento, libri, artigianato e prodotti a Km 0. Ma questo è solo un assaggio.

Cosa fare stasera in Puglia? Ecco una carrellata di eventi.