Cosa fare stasera in Puglia? A Taranto c'è Noemi, a Sannicola Le Vibrazioni, Zalone a Bari. Ecco una carrellata di eventi

Siete pronti per la serata? La Puglia offre un ricco programma di eventi per questo sabato 9 settembre andando incontro ai gusti di quanti vogliono trascorrere una serata in comapgnia di amici. A Sannicola in provincia di Lecce ci sono Le Vibrazioni in concerto, mentre a Taranto, sul lungomare, sarà Noemi la protagonista della serata insieme all'l’Orchestra della Magna Grecia. Checco Zalone invece sarà a Bari.

Cosa fare stasera in Puglia? ecco una carrellata di eventi.