Le 10 città con più turisti in Puglia nell'estate 2022

Quali sono le città con più turisti in Puglia? L'estate del 2022, che ha visto un incremento significativo delle presenze e degli arrivi (rispettivamente +3,1% e +4,2% sul 2019), vede Vieste come regina della Puglia. E non solo. Il movimento cresce nel totale: rispetto al 2019 è boom di stranieri e la nostra regione diventa sempre più attrattiva.

Dal 2019, pre pandemia, al 2022 ecco cosa è successo in Puglia. Il movimento turistico dall’estero nei tre mesi estivi ha evidenziato +13% per gli arrivi rispetto all’estate pre pandemia del 2019, a fronte di una crescita più contenuta (+2%) del turismo nazionale. Da giugno ad agosto 2022 in Puglia si registrano 2.181.102 arrivi e 10.221.699 pernottamenti con una variazione del +4,2% e del +3,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, un risultato trainato dalla ripresa del turismo internazionale.

Nelle schede le città con più turisti nell'estate del 2022 (dati da giugno ad agosto di Puglia Promozione)