Ciclone Poppea, quando arriva in Italia: venti forti, pioggia e grandine. Finisce l'estate? Le previsioni per i prossimi giorni

Si chiama Poppea, il nuovo ciclone in arrivo in Italia, e decreterà la fine dell'estate o quasi. Il ciclone che subentrerà a Nerone col suo carico di vento e pioggia rovinerà il meteo della fine del mese di agosto. Dunque, secondo gli esperti, l'Italia sarà interessata da maltempo, soprattutto in determinate zone della Penisola. Pioggia, vento forte e grandine. Quando arriverà? Ecco le previsioni meteo in Puglia per i prossimi giorni e le zone interessate.