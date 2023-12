Chiara Ferragni, Simona Izzo attacca: «Famosa solo grazie a sua mamma. La sua carriera è basata sul nulla»

Chiara Ferragni e il pandoro gate fanno ancora discutere ardentemente. Dopo un Natale decisamente diverso dai soliti a cui l'imprenditrice digitale ha abituato la sua platea Instagram, Chiara non è ancora tornata dal suo silenzio social e sta cercando di riprendere in mano la sua vita, contattando i migliori avvocati di Milano e assumento un'agenzia di comunicazione che possa rimettere in sesto la sua immagine.

Simona Izzo, ospite di La vita in diretta, ha deciso di dare la sua "sentenza" su Chiara Ferragni che proprio non riesce a vedere di buon occhio.