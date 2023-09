​Caldo anomalo in arrivo: colpo di coda dell'estate. Weekend tutti al mare. Le previsioni meteo in Puglia

Caldo anomalo in arrivo: picchi fino a 36 gradi anche in Puglia. Colpo di cosa dell'estate? Sarà. Intanto oggi - sabato 9 settembre - e domani - domenica 10 settembre - tutti al mare per godersi questa parentesi di estate settembrina. Le previsioni parlano chiaro: su le temperature e sole alto nei cieli di Puglia.