Bustine di zucchero e plastica per l'insalata: ecco cosa sparirà dopo il via libera dell'Ue

Cambiano le regole del nuovo Regolamento europeo per la riduzione dei rifiuti, licenziato dalla Commissione Ambiente di Bruxelles il 24 ottobre. Via libera al divieto di plastica per le confezioni di frutta o verdura più piccole di un chilo così come alle stoviglie monouso nei ristoranti e fast-food. E entro il 2030 bisognerà avere almeno la metà degli imballaggi riutilizzabili.