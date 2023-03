Bollette luce e gas, ribassi dal 1° aprile? Non per tutti, ecco le differenze tra mercato tutelato e libero

Bollette più basse per chi è nel mercato tutelato e rialzi per chi è nel mercato libero. Il prezzo del gas e della luce scende per effetto dei minori costi della materia prima. Di conseguenza i consumatori avranno fatture meno costose. Ma non sarà per tutti così. Chi è nel mercato libero noterà dei rialzi in fattura. L'anticipazione è arrivata ieri dal presidente dell'Arera Stefano Besseghini. Ha detto che ci saranno ribassi «superiori al 20% sicuramente» per la prossima bolletta della luce. Sul gas ha spiegato che «sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10%». «Se saranno confermate le previsioni di Arera, il ribasso delle tariffe di luce e gas determinerebbe un risparmio pari a complessivi 408 euro annui a famiglia rispetto ai prezzi oggi in vigore». Nei 408 euro sono sommati i risparmi relativi a luce e gas. Vediamo perché.