Turismo, a europei e italiani piace la Puglia: Bari tra le mete più ricercate per Pasqua 2024

Pasqua 2024, saranno numeri da record per la Puglia in termini di turismo. A scegliere la regione più a sud dello stivale sono per la maggior parte turisti europei e italiani. Stando ad una ricerca di Jetcost le ricerche di voli e hotel sono aumentate rispettivamente del 13% e del 16% rispetto alla Pasqua del 2023, con l'Italia che è diventata il secondo paese più ricercato per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo e Bari 25esima città più ambita al mondo.

Scorri le slide