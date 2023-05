Bari e Taranto: oggi le processioni in mare dei due santi patroni

È il giorno delle processioni in mare per le feste patronali di Bari e Taranto. Per i festeggiamenti in onore dei due santi «amanti dei forestieri», San Nicola e San Cataldo, le città si coloreranno di fuochi d'artificio e luminarie, tra tradizioni millenarie e folklore.

La curiosità

Ogni anno le due feste si trovano curiosamente in concomitanza, la prima dal 7 al 9 maggio in occasione della traslazione delle ossa del santo dalla Turchia a Bari e la seconda dall'8 al 10 dello stesso mese in onore della morte proprio a Taranto del santo irlandese e vescovo della città dei due mari. Andiamo nel dettaglio di quello che accadrà nelle prossime ore.

