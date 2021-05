Vacanze e seconde dosi, allo studio l'organizzazione per favorire il turismo. Emiliano: «Valutiamo le modalità per scambiare i vaccini»

Organizzarsi in tempo per far sì che la seconda dose vaccinale non intralci le vacanze e il turismo. In Puglia, principalmente. «Io, il presidente Fedriga e la Conferenza delle Regioni stiamo valutando le modalità organizzative per scambiare i vaccini» tra le Regioni, «in modo da poter vaccinare con la seconda dose i cittadini che ne hanno diritto in Italia, per impedire che la necessità di fare il richiamo possa bloccare una vacanza».

Lo annuncia il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, che però aggiunge: «Non si può fare a mio avviso la stessa operazione con chi viene da un altro Paese, perché sarebbe molto complessa e non realizzabile, rischieremmo di alterare il piano vaccinale nazionale con lo scambio tra Paesi».

«Il commissario Figliuolo - conclude - ci darà il suo punto di vista ma crediamo di poter arrivare a questo risultato, dobbiamo arrivarci tutti insieme, devono essere decisioni prese dal Governo ed eseguite dalle Regioni, che già stanno studiando le modalità tecniche con le quali fare questo vaccino ai turisti italiani».

Per Decaro la prima dose: «Dai che ce la facciamo!»

«Un anno fa vaccino era solo una speranza. Oggi è una certezza. È arrivato anche il mio turno. Mi passano davanti agli occhi le immagini di questi mesi terribili e assurdi. Sono quasi tutte tristi, dolorose, buie. Ora per fortuna sta tornando la luce. Come quella del sole che oggi splende su Bari. Un anno fa il vaccino era solo una speranza. Oggi è una certezza a disposizione di ognuno di noi per tornare a vivere. Dai che ce la facciamo!». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, che questo pomeriggio ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid 19 all'hub della Fiera del Levante.