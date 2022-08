Torna il grande caldo africano, sesta ondata in Puglia. Le previsioni meteo

Torna il grande caldo africano, sarà la sesta ondata dall'inizio dell'estate. La pressione sarà in aumento nelle prossime ore, al momento la situazione incerta - con rischio di qualche temporale - interesserà anche la Puglia. Ma da domani la Regione sarà nuovamente dominata all'anticiclone italiano che sembra trovarsi bene in Italia.

Le previsioni

«L'alta pressione africana infatti, non sembra ancora intenzionata ad abbondonare la scena - spiegano gli esperti de ilmeteo.it - Anzi nelle prossime 48/72 ore sarà capace di surriscaldare nuovamente l'aria specialmente le regioni del Sud. Nelle prossime ore però, saranno proprio alcuni angoli del Sud in particolare l'area del basso Adriatico a dover fare i conti con alcune note d'incertezza, eredità di un moderato fronte temporalesco che ha interessato ieri alcune zone del Nord e del Centro».

Il suggerimento

Secondo i meteorologi dunque in mattinata è meglio munirsi di ombrello per difendersi dalla pioggia nel comparto del basso Adriatico specie tra Molise e Puglia dove si manterrà elevato il rischio di rovesci anche temporaleschi.

La sesta ondata

«L'anticiclone africano non si dà per vinto! Anzi, nei prossimi giorni sarà in grado di convogliare sull'Italia l'ennesima fiammata di questa rovente stagione e su molte regioni si potrebbero nuovamente raggiungere picchi superiori ai 40°C - secondo di Salvatore de Rosa, meteorologo de il meteo.it - A ricordarci che l'Estate non è ancora finita non sarà solo il calendario, ma una vera e propria ondata di calore, addirittura la sesta dal mese di Maggio».

E dunque dopo un Ferragosto archiviato con tempo incerto soprattutto in alcune zone italiane da oggi - martedì 16 agosto - «le bollenti masse d'aria di origine sahariana inizieranno ad avvolgere l'area del basso Tirreno. Sarà questo il preludio ad un ulteriore estensione del promontorio nord africano verso il nostro Paese».

Le regioni più colpite

«Occhi puntati ancora una volta sicuramente al Sud e sulle due Isole maggiori, ma poi, tra Mercoledì 17 e Giovedì 18 anche su buona parte del Centro: su tutti questi settori termometri torneranno a salire in forma anche esagerata. Mercoledì 18 in Sardegna e Sicilia torneranno a salire fino a raggiungere o addirittura superare la soglia dei 40°C. Farà molto caldo anche su tutto il comparto tirrenico, con punte vicine ai 38°C pure a Roma. Tra Giovedì 18 e Venerdì 19 la bolla incandescente muoverà il suo baricentro verso Sud, portando picchi davvero eccezionali su Sicilia, area ionica di Calabria, Basilicata e su gran parte della Puglia. Sul gradino più alto del podio troveremo la Sicilia dove Venerdì ci attendiamo valori anche prossimi ai 43/44°C».

Quanto durerà

Già sabato 20 agosto la seta ondata bollente sahariana potrebbe abbandonare il Paese grazie all'arrivo di correnti più fresche dell'Atlantico.