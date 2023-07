Ancora una volta la Puglia è sotto i riflettori del mondo. La maison Dolce & Gabbana, con il suo “Grand Tour”, sceglie il “tacco” dello stivale italiano per presentare le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria e Alta Sartoria. Una conferma di come la Puglia sia una regione attrattiva, accogliente e ricca di storia, tradizioni, fascino e cultura. Due le province interessate, Bari e Brindisi, tre i comuni, Alberobello, Ostuni e Fasano. La tappa pugliese, a firma degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, oltre a rappresentare uno scenario d’arte e di bellezza per la presentazione delle collezioni, darà l’opportunità alla regione di promuovere e valorizzare il proprio territorio nel mondo. La presenza di Dolce & Gabbana inciderà in maniera positiva, in termini di turismo, sugli investimenti e sulle presenze in Puglia. Soddisfatti gli operatori del settore che elogiano a iniziative di questo livello.

I pareri

«È un evento che dal punto di vista dell’autorevolezza e del posizionamento turistico è strepitoso, a dir poco straordinario – dichiara Giuseppe Pagliara, amministratore delegato di Nicolaus - ha un valore al di sopra di quello che noi possiamo immaginare. Secondo me un evento del genere andrebbe quantificato con l’ausilio di agenzie del settore che ne stimerebbero il valore pubblicitario. Sicuramente ha un valore di diversi milioni di euro. Ovviamente il riscontro non si vedrà nell’immediato questa estate, ma inciderà positivamente nei prossimi anni. Ostuni, la provincia di Brindisi e l’intera Puglia beneficeranno in termini di posizionamento sull’indotto turistico generale». La regione Puglia non è nuova ad ospitare appuntamenti di importanza internazionale. «Abbiamo già avuto eventi di questo tipo in passato che hanno portato vantaggi non indifferenti – afferma Giovanni Serafino, sezione Turismo Confindustria Lecce - c’è una grande richiesta di servizi turistici, non solo alberghieri ma anche servizi di trasporto con auto private, con mini van e mezzi di lusso. Tutti impegnati per questo evento. Siamo felici quando in Puglia si organizzano manifestazioni di questo tipo. Abbiamo già dimostrato in passato come territorio di essere in grado di poter gestire eventi importanti, come Dior a Lecce. Adesso c’è Dolce & Gabbana, non dimentichiamo che ogni anno a Polignano a Mare c’è il campionato mondiale di tuffi organizzato da Red Bull. Sono tutti eventi che proiettano il nostro territorio a livello internazionale. C’è soddisfazione tra gli operatori. Ben vengano eventi di questo tipo, ancor meglio estendendoli in altri periodi dell’anno. Oggi, con i media che sono potentissimi, i riscontri sono quasi immediati. Il nome della Puglia sta già rimbalzando tra i vari social. Ogni qual volta vi è un evento di qualità, nel giro di poche ore, già la notizia fa il giro del mondo, e questo è un elemento positivo». Le previsioni sono positive per la Puglia che si appresta a vivere stagioni da protagonista. «Inciderà in maniera positiva su tutto il territorio – spiega Domenico Gadaleta, general manager gruppo Apulia Hotels - è sinonimo e indizio di posizionamento alto, come accaduto l’anno scorso con la sfilata di Gucci a Castel del Monte. In più si vocifera una sfilata importante, nel 2024, sul Gargano. Questo ci fa capire che noi dobbiamo lavorare su dei servizi di posizionamento importante perché la Puglia, evidentemente, non è alla ricerca di un posizionamento basso. Al giorno d’oggi abbiamo un riscontro immediato. Noi abbiamo una responsabilità, quella di cominciare a dare dei servizi direttamente proporzionali agli eventi chi si stanno svolgendo in Puglia».

Intanto, a margine della presentazione della Festa del mare, ieri anche il sindaco di Bari Antonio Decaro è tornato a parlare della sfilata di Dolce&Gabbana a Ostuni, preceduta domenica da quella di domenica tra i trulli di Alberobello. «La sfilata è stata emozionante dal vivo, ma anche riguardare le immagini che sono andate in diretta è stato davvero bellissimo», ha detto Decaro. «Guardare i trulli - ha aggiunto - e lo scenario della pietra bianca del nostro territorio, con la passerella e le attività degli artigiani che hanno accompagnato la sfilata, è stato emozionante. Credo sia per noi, in collaborazione con la Regione, un modo davvero straordinario di far conoscere il territorio a tutto il mondo». Decaro ha raccontato di aver guardato la sfilata personalmente, «ero vicino ad alcune fra le personalità più importanti al mondo nella moda, nello spettacolo, nella musica». «In questi giorni hanno avuto l’occasione di conoscere la nostra terra, che alcuni di loro prima non sapevano neanche dove fosse ubicata. Oggi la Puglia - ha concluso - è patrimonio anche delle loro conoscenze».