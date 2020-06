Puglia senza casi per il secondo giorno. Un decesso a Bari

Ultimo aggiornamento: 15:45

Nessun nuovo caso positivo al Covid-19 (Sars-cov-2 o Coronavirus) si registra oggi in Puglia dove sono stati effettuati 2661 test. Un paziente è deceduto in provincia di Bari. È quanto rende noto il presidente della Regione, Michele Emiliano , sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.Anche ieri zero casi positivi, su 2855 tamponi, e un morto. Quindi nonostante l'elevato numero di test non si registrano positività. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 154.482 test. Sono 3.656 i pazienti guariti (+28 rispetto a ieri) e 324 i casi attualmente positivi (-29). In totale i morti sono 536. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.516, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 655 nella Provincia di Brindisi; 1.164 nella provincia di Foggia; 520 nella Provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.