La sorpresa: la foto dell'hub vaccinale di Fasano finisce sulla home page del New York Times

Non capita tutti i giorni di leggere il nome del proprio Comune sulla home page del quotidiano più venduto e famoso al mondo: il The New York Times. Ma è quello che è capitato ai fasanesi stupiti di trovare scritto “Fasano – Italy” su di una foto, messa in loop in prima pagina appunto, ritraente alcuni anziani in attesa di vaccinarsi nell’hub presente a Conforama. Una foto in cui si intravede la speranza che tutti ripongono nel vaccino affinchè si possa tornare ad una vita normale.

La scelta

Lo scatto è del fotografo freelance Alessandro Garofalo, di Cisternino, per contro dell’agenzia Reuters. Insieme a Fasano compaiono altri scatti provenienti da altri angoli del pianeta ma sempre attinenti l’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19. Cliccando sulla foto non ci sono riferimenti a Fasano o alla Puglia ma vien fuori un lungo articolo riguardante la campagna vaccinale negli States. Il consigliere regionale Fabiano Amati, postando lo scatto sul suo profilo Facebook, non ha mancato di ringraziare tutti coloro che stanno operando a Conforama in questi giorni. «Un po’ d’orgoglio per Fasano, la provincia di Brindisi e la Puglia – ha scritto Amati -. Il centro vaccinale di Fasano-Conforama, il più grande di Puglia, sul The New York Times. Con il mio ringraziamento, sempre, agli operatori sanitari, ausiliari, pulitori e volontari della Protezione civile e Croce rossa».