Puglia in zona arancione con Sicilia: scuola, spostamenti e negozi, ecco cosa è permesso e cosa no

Nella conferenza stampa appena terminata, parlando del Dpcm che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre il premier Giuseppe Conte ha inserito Puglia e Sicilia nella fascia arancione, con rischio medio alto. Queste le disposizioni in sintesi - tra divieti e permessi - per le due regioni (qui il link per rivedere l'intervento del presidente del Consiglio).

Vietato circolare dalle 22 alle 5, salvo comprovati motivi di lavoro, salute e necessità. Vietato spostarsi da una ragione all'altra e da un comune all'altro, salvo per gli stessi motivi di cui sopra, più le ragioni di studio e per fruire di servizi altrimenti indisponibili nel proprio comune. Raccomandato non spostarsi anche all'interno del proprio comune. Chiusi bar e ristoranti sette giorni su sette: possibile l'asporto fino alle 22 e la consagna a domicilio senza limite di orario. Chiusi i centri commerciali nei festivi e nei prefestivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, alimentari, tabacchi ed edicole all'interno. Chiusi musei e mostre.

Quanto all'istruzione, disposta la didattica a distanza alle scuole superiori eccezion fatta per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali e per le attività di laboratorio. Didattica in presenza per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Chiuse le Università, a eccezione delle attività per matricole e per i laboratori.

Ultimo aggiornamento: 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA