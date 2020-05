Puglia, nuovo record: soli 9 casi da ieri. Zero nuovi casi per Lecce, Brindisi e Bat

Ultimo aggiornamento: 17:11

Nuovo piccolo record per la Puglia che oggi vede il minimo storico dei casi registrati di Covid-19 . Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi solodeitest effettuati. L'incremento percentuale è dunque dello 0,22% (miglior dato di sempre). Tuttavia cala anche il numero dei tamponi, con un rapporto positivi/tamponi dell'1,24% (terzo miglior dato da inizio epidemia).Scendono a 436 i ricoverati, salgono a 779 i guariti ma soprattutto scendono (-10 rispetto a ieri) gli attualmente positivi, ora 2.945 (fin qui dato tendenzialmente in aumento). Scende a 1,65% la quota dei pazienti trattati in terapia intensiva.I nuovi 9 casi di positività sono così suddivisi:6 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;0 nella Provincia di Brindisi;2 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;1 nella Provincia di TarantoSono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 67.167 test. Sono 779 i pazienti guariti.2945 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.153 così divisi:1328 nella Provincia di Bari;379 nella Provincia di Bat;582 nella Provincia di Brindisi;1070 nella Provincia di Foggia;497 nella Provincia di Lecce;265 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;2ì3 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.