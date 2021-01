Puglia, 1.081 positivi su oltre 10mila test. Tasso di positività al 10,52%

Su 10273 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.081 casi positivi con un tasso di positività del 10,52%.

I nuvo casi sono così suddivisi: 386 infetti si registrano in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia Bat, 109 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 14 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.075.382 test. 39235 sono i pazienti guariti. 53580 sono i casi attualmente positivi. Qui il bollettino completo.

