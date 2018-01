Parlamentarie M5S: ecco i nomi dei listini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seppur tra molte polemiche sollevate dagli esclusi dalla consultazione, alla fine le parlamentarie del Movimento 5 Stelle hanno dato alla luce i candidati per i collegi plurinominali, mentre i nomi per gli uninominali saranno decisi direttamente da Luigi Di Maio.Come preventivato, i candidati del Movimento 5 Stelle che guideranno i listini per Camera e Senato, scelti dalle parlamentarie online che si sono celebrate in questi giorni, sono tutti gli uscenti pentastellati.Per la, nel collegio(che comprende Lecce, Nardò, Casarano e Francavilla) il primo in lista è l'uscente leccese Diego De Lorenzis, seguito da Veronica Giannone.Il collegio(Taranto, Martina, Brindisi e Monopoli) vede in testa il deputato di Lecce Giuseppe L'Abbate di Castellana Grotte. Nel(Bari, Molfetta Altamura) Giuseppe Brescia, mentre nel(Foggia, Manfedonia, San Severo Andria) Giuseppe D'Ambrosio.Stesso schema per il, dove il collegio(con Lecce, Nardò, Casarano, Francavilla, Taranto, Martina, Brindisi, Monopoli) vede prima secondo gli uscenti Barbara Lezzi e Maurizio Buccarella, entrambi leccesi. Nel collegio(da Foggia a Bari) invece a guidare il listino è Alfonso Ciampolillo.