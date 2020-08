Monopattini, un far west multe agli indisciplinati

Tutti pazzi per i monopattini, ma anche - e soprattutto - indisciplinati. Certo con le dovute differenze. Fatto sta che i vigili continuano a multare gli utenti del nuovo mezzo elettrico messo a disposizione dall'amministrazione comunale con al formula dello sharing.

Il mezzo di trasporto elettrico deve essere utilizzato seguendo le norme e anche il Codice della strada: insomma non si può certo immaginare di utilizzarlo come meglio si crede. E invece accade, come le foto che girano anche sui social, che su un unico monopattino ci si sposti in due (quasi fosse uno scooter) o addirittura in tre, come accaduto qualche sera a fa Lecce (con tanto di foto che ha fatto il giro del web).

Così più volte in questo weekend di Ferragosto i vigili urbani di Lecce hanno dovuto tirare fuori ancora una volta penna e libretto ed elevare multe a quegli utenti indisciplinati che non seguono le regole. È capitato che gli agenti della municipale beccassero mezzi con «più passeggeri a bordo, fino a tre», spiegano dalla centrale; chi viaggiava senza casco (obbligatorio per i 18enni) e perfino minori di 14 anni che erano alla guida. Evidentemente mentendo nel compilare il form dell'applicazione che richiede anche l'età per l'iscrizione. Per non parlare poi dei tanti utenti che in barba alle normative vigenti viaggiano contro mano - in direzione di marcia opposta - e sui marciapiedi. Pochi, anzi pochissimi, coloro che utilizzano le bretelle o i giubbotti retroriflettente nelle ore notturne, sempre come previsto dal Codice. Insomma quasi fosse un gioco e non un mezzo di trasporto soggetto a regole e norme. Per queste violazioni scattano multe dai 50 ai 70 euro in base alla violazione (ridotte del 30% se pagate entro 5 giorni). Ma tant'è.

Dunque i mezzi elettrici piacciono e vengono utilizzati molto più delle biciclette. Si pensi che già a distanza di una settimana dall'avvio del servizio già si contavano 4mila sblocchi dei mezzi e le prime multe.

Nel primo weekend di lancio del servizio, dal 7 al 9 agosto, sono stati circa 3.920 i prelievi dei mezzi, in particolare 820 nella giornata di venerdì 7, circa 1400 nella giornata di sabato e circa 1700 nella giornata di domenica. Si tratta di numeri che segnalano un'ottima accoglienza da parte dei leccesi e dei turisti di questa nuova opportunità offerta all'interno del sistema della mobilità cittadina, hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale.

La fascia oraria preferita dagli utenti è attestata tra le 18 e le 24 (nella giornata di venerdì il 52%). Ancora scarso l'utilizzo mattutino (7%) mentre risulta nella media la fascia oraria 12-18 (25%).

Mentre già nel primo weekend di servizio attivo sono stati elevati 4 verbali nei confronti di utenti colti ad utilizzare il veicolo in più persone, 2 multe sono state erogate per l'utilizzo senza giubbetto catarifrangente (che è obbligatorio da mezz'ora prima del tramonto) e 1 verbale per utenti pizzicati a percorrere contromano le strade della città.

I sevizi di controllo della municipale nel fine settimana di Ferragosto hanno interessato anche le marine: anche in questo caso sono state levate multe ai danni di automobilisti indisciplinati che hanno lasciato le auto in sosta vietata.

F.Soz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 11:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA