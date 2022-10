L’autunno caldo della Regione Puglia si può dire che inizierà oggi, con le vertenze politiche sul tavolo del presidente Emiliano tutte da risolvere, tenendo insieme una maggioranza provata dal risultato elettorale e dallo scenario per la successione alla presidenza, che ha già spaccato in due fazioni il tandem Emiliano-Decaro, fino a pochi mesi inattaccabile.

Apparentemente le cose vanno bene, anzi, lo stesso Emiliano pochi giorni fa ha anticipato tutti con un endorsement - non si sa quanto gradito - al sindaco di Bari come prossimo candidato alla presidenza. Il gesto del presidente, però, si presta a varie letture: Decaro sarebbe candidato in continuità, quindi alle sue condizioni, magari da vice.

Un messaggio lanciato anche ai suoi fedelissimi del Pd che negli ultimi tempi - complici le troppe attenzioni alle nuove conquiste politiche del presidente - iniziano a guardarsi parecchio intorno. La questione non è strettamente all’ordine del giorno, ma sullo sfondo. Cruciali invece saranno i due vertici di oggi pomeriggio: alle 17 tra Emiliano e M5s. E alle 18.30 quello di maggioranza.

Le Richieste



Nel primo il presidente dovrà recepire le richieste del Movimento di capitalizzare l’exploit elettorale in Puglia con un «maggiore coinvolgimento nel governo regionale». Emiliano si è già detto d’accordo in un’intervista tv. D’altronde, se il governo rossogiallo in salsa Puglia è uno dei suoi motivi di orgoglio, dovrà dargli corpo, non solo recependo i nuovi punti programmatici che il M5s i ntende sottoporgli. Il gruppo ribadisce «obiettivi e non poltrone», ma una rappresentazione plastica dei rapporti di forza (oggi i 5s hanno solo l’assessorato al Welfare di Rosa Barone) servirebbe anche a blindare l’intesa. Tanto più che il M5s punta a deleghe più corpose: una tra tutte l’Agricoltura per cui il gruppo vedrebbe molto bene il salentino Cristian Casili al posto di Donato Pentassuglia. L’assessore è tra coloro che alle Politiche non si sono spesi per la causa elettorale ma è anche stretto sodale di Decaro, e rimuoverlo oggi sarebbe un messaggio di rottura.

Gli Assessorati