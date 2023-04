La Marina Militare apre tutte le basi e le unità: visite guidate gratis per domani per la Giornata del Mare. Ecco le strutture aperte in Puglia

Domani, martedì 11 aprile, in occasione della Giornata nazionale del Mare, la Marina Militare aprirà le sue basi e unità navali. Conferenze e visite guidate gratuite per accrescere in grandi e piccoli la cultura del mare da sviluppare come elemento di grande valore culturale, scientifico ed economico, dai traffici marittimi alle risorse sottomarine.

Sarà possibile visitare luoghi come Palazzo Marina a Roma, le basi navali di La Spezia, Taranto, Cagliari, Augusta, Venezia, Ancona e Napoli, le scuole della Marina, come l’Accademia di Livorno o Mariscuola Taranto, navi, come la portaerei Cavour, fregate e cacciatorpediniere a Taranto e Spezia, le grandi navi da sbarco e i mezzi da sbarco della Brigata Marina San Marco a Brindisi, le stazioni elicotteri di Catania, Luni e Grottaglie, numerosi fari lungo tutta la penisola e altre installazioni della Marina.

Ecco le strutture aperte in Puglia.



Taranto, Scuola Sottufficiali

orario delle visite dalle 09:30 alle13:00 e dalle 15:30 alle 18:00

Taranto, Arsenale militare, mostra storica artigiana

orario delle visite dalle 09:30 alle13:00 e dalle 15:30 alle 18:00

Taranto, Centro Addestramento Aereonavale apertura sala storica, simulatore navale e batteria didattica

orario delle visite dalle 09:30 alle13:00 e dalle 15:30 alle 18:00

Taranto, Comando Flottiglia Sommergibili apertura sala cimeli, Scuola sommergibili e simulatori

orario delle visite dalle 09:30 alle13:00 e dalle 15:30 alle 18:00

Taranto, Comando 2ª Divisione Navale Stazione Navale Mar Grande, visita alle seguenti unità navali:

nave Cavour, posto d’ormeggio 13 -14;

nave Doria posto d’ormeggio 18

nave Mimbelli posto d’ormeggio 2

nave Etna posto d’ormeggio 16

nave Vulcano posto d’ormeggio 15

nave Caprera posto d’ormeggio 20 – 21

nave Levanzo posto d’ormeggio 21

orario delle visite dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

Molfetta (BA), faro di Molfetta (tra molo foraneo e il molo San Michele del porto)

orario delle visite dalle 09:00 alle 13:00

Torre Canne (BR), (Via Eroi del Mare, 61-67, 72016)

orario delle visite dalle 09:00 alle 13:00

S.M. Leuca (LE) (Via Francesco Pireca, 5)

orario delle visite dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00

Taranto, San Vito, faro di San Vito (Via del Faro, 191)

orario delle visite dalle 09:00 alle13:00 e dalle 14:30 alle 16:00

Grottaglie (TA) Stazione Aeromobili di Grottaglie, Sala Storica Filippo Bonfiglietti

orario delle visite dalle 09.30 alle 13.00 e dalle15.30 alle 18.00

Taranto, Castello Aragonese di Taranto

orario delle visite ogni ora dalle 09:00 alle 13:00; dalle 14:00 alle 21:00; dalle 22:00 alle 01:00.

Infoline: 0997753438

Brindisi, Comando 3ª Divisione Navale, nave San Marco ormeggiata alla banchina Revel

orari delle visite dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00

Brindisi, Brigata Marina San Marco

entrata da Porta Monsignore per visitare i Gruppo Mezzi da Sbarco (GIS, Battelli d’Assalto Anfibi)

orario delle visite dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00