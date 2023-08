Fatture false e costi truccati per ottenere finanziamenti pubblici: truffa a Ue e Regione Puglia. Diciassette denunce

Avrebbero percepito da Regione Puglia e Unione europea contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per un totale di 550mila euro senza però avere i requisiti previsti dai bandi. Per questo 17 persone sono state denunciate e due società sono state segnalate per responsabilità amministrativa alla autorità giudiziaria dai finanzieri di Putignano nell'ambito di una inchiesta antifrode coordinata dalla procura di Bari. Le accuse a carico degli indagati sono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Ecco come hanno ottenuto i finanziamenti

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i contributi sarebbero stati indebitamenti ottenuti in due modi. Il primo presentando, nella fase istruttoria, a Regione e Ue piani di investimento basati su preventivi dai costi gonfiati; il secondo metodo sarebbe consistito, subito dopo l'ottenimento dei contributi, nel documentare costi fittizi o superiori a quelli realmente sostenuti attraverso l'utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti.