“Emiliano riapre le scuole": la notizia-fake che sta facendo il giro di chat e social

E' una notizia fake il presunto comunicato con cui Michele Emiliano annuncia la riapertura delle scuole. Nelle chat dei genitori, ma anche altrove sui social e sui programmi di messaggeria, gira una nota: “Il sottoscritto Michele Emiliano annuncia che sotto richiesta della egregia ministra dello Stato Italiano dell’Istruzione Lucia Azzolina si sta valutando una possibile riapertura delle scuole di ogni ordine e grado già a partire da domani. Come già comunicato un paio d’ore fa tutte le prime, seconde e terze elementari verrano riaperte. Tutti i collaboratori della Regione Puglia si stanno ascoltando in videoconferenza straordinaria per trovare un accordo con la Ministra. Ulteriori indicazioni saranno fornite dopo le 17 odierne”.

L'intestazione è “Comunicato stampa” con tanto di data, luogo e firma. Ma si tratta di un comunicato falso. Una bufala. Al momento infatti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non ha risposto alla ministra per l'istruzione, Lucia Azzolina, e non ha revocato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a partire da domani, venerdì 30 ottobre, e fino al prossimo 24 novembre.

Ultimo aggiornamento: 17:39

