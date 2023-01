Covid, in Puglia 171 casi e nessun morto: contagi in deciso calo nell'ultima settimana

Oggi in Puglia si registrano 171 nuovi casi di positività al Covid su 2.708 test giornalieri per una incidenza del 6,31% (ieri 8,5%). Non si registrano decessi (ieri erano 2). I nuovi casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 55, nella provincia Bat 14, in provincia di Brindisi 20, in provincia di Foggia 12, in quella di Lecce 53, nel Tarantino 16. Dei 17.481 attualmente positivi 245 sono ricoverati in area non critica (ieri 243) e 17 in terapia intensiva (come ieri).

Gimbe: contagi in calo

In Puglia nella settimana dal 6 al 12 gennaio si registra un deciso calo dei contagi Covid-19: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, infatti, l'incidenza per 100.000 abitanti è calata al 191,4 e i nuovi casi si sono ridotti del 32,8% rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, attualmente è sotto media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica pari all'8,8% e in terapia intensiva pari al 2,8%.

Il tasso di copertura vaccinale anti Covid in Puglia, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, con quarta dose è del 23%, cresce ancora lentamente, e resta ben al di sotto della media italiana, pari al 30%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,2% contro una media nazionale del 10,7%; mentre la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,5% contro una media dell'Italia del 12,1%.