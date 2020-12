Covid, pochi tamponi e 544 nuovi casi in Puglia. I decessi sono 25. In risalita il numero dei pazienti ricoverati e dei positivi a domicilio

Risultati da analizzare con le pinze, quelli inseriti nel bollettino di oggi. Il susseguirsi dei giorni festivi - infatti - altera l'apprezzamento delle cifre inserite: i dati ufficiali, infatti, indicano in 544 i nuovi casi di positivi al coronavirus rilevati in Puglia su 2.391 test per l'infezione da Covid-19 registrati, con una incidenza del 22,7% (allarmante, se non fosse per quanto evidenziato in premessa).

Più della metà, 254 casi, è in provincia di Foggia; 161 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 29 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, e 3 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 25 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.006.794 test: 30.093 sono i pazienti guariti e 53.790 sono i casi attualmente positivi (qui il bollettino completo).

Da qualche giorno è tornata a risalire la curva dei pazienti trattati in ambito ospedaliero, così come quella dei positivi trattati in ambito domiciliare.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.218, così suddivisi:

33.212 nella Provincia di Bari;

9.926 nella Provincia di Bat;

6.226 nella Provincia di Brindisi;

19.104 nella Provincia di Foggia;

6.678 nella Provincia di Lecce;

10.497 nella Provincia di Taranto;

494 attribuiti a residenti fuori regione;

81 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 15:13

